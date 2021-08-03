SON DAKİKA: 2021 YKS tercih süresi uzaltıldı

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın ve sel felaketleri nedeniyle 2021-YKS tercih tarihlerinin 5 Ağustos’tan 20 Ağustos'a uzatıldığını açıkladı.

03.08.2021 - 21:10 | Son Güncelleme : 03.08.2021 - 21:12

SON DAKİKA: 2021 YKS tercih süresi uzaltıldı

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 2021 YKS tercih tarihlerinin uzatıldığını duyurdu.

Erdoğan paylaşımında, "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" dedi.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...