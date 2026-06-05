Son dakika... 2026 ALES/1 sonuçları açıklandı

05.06.2026 11:08

Son dakika... 2026 ALES/1 sonuçları açıklandı
Anadolu Ajansı

Merakla beklenen 2026-ALES/1 sınav sonuçları sistemde açıldı.

AA
Google'da NTV'yi tercih et

2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) sonuçlarını açıkladı.

 

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 10 Mayıs'ta uygulanan 2026-ALES/1'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.

 

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery