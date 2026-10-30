SON DAKİKA: 2027 LGS tarihi belli oldu
30.10.2026 14:07
Son Güncelleme: 30.10.2026 14:21
2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek.
2026-2027 eğitim öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarih belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı.
Yayımlanan takvimde 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılacak "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"ın tarihi açıklandı.
13 HAZİRAN'DA YAPILACAK
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek.
8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.
2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.