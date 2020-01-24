Son dakika: AÖF sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) bu hafta sonu yapılacak güz dönemi final sınavları sonuçları açıklandı.

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2019- 2020 AÖF güz dönemi final sonuçları açıklandı.

AÖF sınav sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız

Harf notları ve katsayıları şunlardır:

Harf Notu Katsayısı

AA 4,00

AB 3,70

BA 3,30

BB 3,00

BC 2,70

CB 2,30

CC 2,00

CD 1,70

DC 1,30

DD 1,00

FF 0,00

Bu harf notlarına ek olarak;

DZ: Devamsız,

KL: Kaldırıldı,

MU: Muaf,

SD: Sorumlu Değil,

YT: Yeterli,

YZ: Yetersiz, harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir.

DZ harf notu; devam zorunluluğu bulunan derslere devam koşulunu sağlamayan öğrenciye verilir. DZ notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdi.

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