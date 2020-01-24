Son dakika: AÖF sınav sonuçları açıklandı

2019- 2020 AÖF güz dönemi final sonuçları açıklandı.
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Harf notları ve katsayıları şunlardır:
Harf Notu Katsayısı
AA 4,00
AB 3,70
BA 3,30
BB 3,00
BC 2,70
CB 2,30
CC 2,00
CD 1,70
DC 1,30
DD 1,00
FF 0,00
Bu harf notlarına ek olarak;
DZ: Devamsız,
KL: Kaldırıldı,
MU: Muaf,
SD: Sorumlu Değil,
YT: Yeterli,
YZ: Yetersiz, harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir.
DZ harf notu; devam zorunluluğu bulunan derslere devam koşulunu sağlamayan öğrenciye verilir. DZ notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdi.