SON DAKİKA HABERİ: 20 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu (Öğretmen ataması ne zaman?)

SON DAKİKA HABERİ: Sözleşmeli öğretmen atama duyurusu yayımlandı. Yaklaşık 20 bin öğretmen ataması için başvurular 15-26 Mart arasında alınacak.  Sözlü sınavlar ise 17 Mayıs-6 Haziran arasında yapılacak.

ntv.com.tr 05.03.2021 - 18:05

SON DAKİKA HABERİ: 20 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu (Öğretmen ataması ne zaman?)

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20 bin öğretmen ataması yapılacak

20 bin öğretmen ataması yapılacak

Son dakika haberi! 

20 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB)  açıklanan takvime göre, 19 bin 960 sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.

Adayların sözlü sınava gireceği merkezler 3 Mayıs'ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar 17 Mayıs ile 6 Haziran arasında yapılacak.

Sonuçlar 8 Temmuz'da ilan edilecek. Sınavda başarılı olanlar 1 ile 6 Eylül tarileri arasında atama tercihlerini yapacak. Atama sonuçları, 8 Eylül'de ilan edilecek.

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