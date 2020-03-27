SON DAKİKA HABERİ: 2020 YKS müfredatı belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: MEB, ''YKS'de 9. 10. 11. sınıf müfredatının yanı sıra 12. sınfınin birinci döneminden sorular sorulacak'' duyurdu.

ntv.com.tr 27.03.2020 - 12:16

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Son dakika haberi! 2020 YKS müfredatı belli oldu!

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar'' dedi.

Bakan Selçuk ayrıca YKS müfredatına ilişkin YÖK ve ÖSYM ile koordineli bir şekilde önlem aldıklarını belirterek, ''12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11.sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar'' dedi. 

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