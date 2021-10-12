SON DAKİKA HABERİ: 2021 ALES/2 sonuçları açıklandı

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Ölçme, Seçme ve Yerlerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM 19.09.2021 tarihinde yapılan 2021 ALES/2 sonucunu internet sitesinden duyurdu.

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ÖSYM SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.



Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Değerli ALES adaylarımız, 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."





Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...