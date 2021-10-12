SON DAKİKA HABERİ: 2021 ALES/2 sonuçları açıklandı

SON DAKİKA HABERİ:  ÖSYM, ALES/2'nin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 10:03 | Son Güncelleme : 12.10.2021 - 10:19

SON DAKİKA HABERİ: 2021 ALES/2 sonuçları açıklandı

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Son dakika i! 

Ölçme, Seçme ve Yerlerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü i Giriş Sınavı'nın () sonuçlarını açıkladı. 

ÖSYM 19.09.2021 tarihinde yapılan 2021 /2 sonucunu internet sitesinden duyurdu. 

SINAV SONUÇLARINI KONTROL ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü i Giriş Sınavı (2021-/2) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Değerli adaylarımız, 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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