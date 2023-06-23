LGS 2023 sınav sonuçları açıklandı (LGS sonuçları nasıl öğrenilir?)

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması sonrasında, 2023 LGS tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; LGS tercih kılavuzu 26 Haziran 2023 Pazartesi günü yayımlanacak. Adaylar 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecek.