LGS 2023 sınav sonuçları açıklandı (LGS sonuçları nasıl öğrenilir?)

Yüz binlerce öğrenci tarafından merakla beklenen 2023 LGS sonuçları erişime açıldı. 4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.
2023 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında 2023 LGS sonuçları açıklandı.
4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları http://meb.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor.
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması sonrasında, 2023 LGS tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; LGS tercih kılavuzu 26 Haziran 2023 Pazartesi günü yayımlanacak. Adaylar 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecek.
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