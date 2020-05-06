SON DAKİKA HABERİ: Bakan Kasapoğlu: Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Son dakika haberi! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Mayıs itibariyle burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.



Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Mayıs tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını kaydetti.



TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Mayıs, "2" olanlar 7 Mayıs, "4" olanlar 8 Mayıs, "6" olanlar 9 Mayıs ve "8" olanlar ise 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.