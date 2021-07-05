SON DAKİKA HABERİ: Bakan Selçuk: Öğrencilerin 6 Eylül'de okula gelmesini planlıyoruz

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek." dedi.

05.07.2021 - 21:48 | Son Güncelleme : 05.07.2021 - 21:50

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Selçuk: Öğrencilerin 6 Eylül'de okula gelmesini planlıyoruz

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