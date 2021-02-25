SON DAKİKA HABERİ: Bakan Selçuk'tan yüksek riskli şehirler için yüz yüze eğitim açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 Mart'ta başlaması planan kademeli normalleşmede okulların yüz yüze eğitim sürecine ilişkin açıklama yaptı.



Bakan Selçuk, corona virüs vaka sayısında çok yüksek riskli şehirler için, okulların açılması ya da sınav yapılmasına ilişkin konularda, il hıfzıssıhha kurulu ve vali gözetiminde özel kararlar alınabileceğini belirtti.



20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI



Öte yandan Selçuk, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunu yaptığı 20 bin öğretmen ataması hakkında da konuştu.



Atama takvimine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Selçuk, ''Dün bir toplantı yaptık, hemen önümüzdeki aylarda kısa bir zamanda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek Personel Genel Müdürlüğümüz taslaklar halinde bize getirdi. Elimizde 2 taslak var, bunlardan hangisini ne şekilde değerlendirelim, Ankara'ya döndüğümde tekrar ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceğiz'' ifadelerini kullandı.



YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECİ



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerinde yüz yüze eğitime geçilmesine karar vermişti.



Aynı tarihte, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile ilkokullarda yüz yüze eğitime, diğer sınıflarda da seyretilmiş eğitim başlanacak.



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