SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da okullara saat düzenlemesi

SON DAKİKA HABERİ: Yeni eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İstanbul Valiliği, pazartesi günü trafik yoğunluğuna karşı önlem olarak okullarda eğitimin 10.00’da başlayacağını açıkladı. Valilik, ilk gün eğitimin 15.00’te sona ereceğini bildirdi.

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da okullara saat düzenlemesi
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Son dakika haberi! Yeni -öğretim yılı yaklaşıyor. Milyonlarca öğrenci 9 Eylül Pazartesi günü dersbaşı yapacak.

Valiliği, yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü için bazı önlemler aldı.

Megakentte trafikte yoğunluk yaşanmaması için ilk gün eğitim saatleri değiştirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre 9 Eylül Pazartesi günü eğitim saat 10.00’da başlayacak.

İlk gün eğitim saat 15.00’te sona erecek.

Valiliği'nden karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024 - 2025 öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da resmi ve özel okullarımızda 2 bin 685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715 bin 835'i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır.

Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."

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