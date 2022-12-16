SON DAKİKA HABERİ: KYK burs başvuru sonuçları açıklandı

Son dakika haberi! Başvuru süreci 10 Kasım'da sona eren KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu duyurdu.

Öğrenciler, KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarına KYK'nın internet sitesi https://kygm.gsb.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecek.

KİMLER BURS ALABİLİYOR, DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?



İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ve halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabiliyor.



Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurumu aracılığıyla tamamen dijital olarak doğrulanıyor.



Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ve başvurusu geçerli olan fakat burs alamayan, arzu eden tüm öğrencilere öğrenim kredisi tahsis ediliyor.



KYK BURS VE KREDİSİ NE KADAR OLDU?



Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, KYK burs ve kredi miktarını açıkladı. Erdoğan, "Üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarını lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.