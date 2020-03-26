SON DAKİKA HABERİ: LGS sadece birinci dönem müfredatından yapılacak

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Dün Ankara'da gerçekleşen 'eğitim' konulu Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Bilim Kurulu’nun da önerisiyle corona virüs tedbirleri kapsamında 30 Nisan'a kadar okulların tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi kararını aldık. LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair bizim 3 senaryomuz var. Bu senaryolara bağlı olarak paketlerimiz var. Bu anlamda sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi tamamen buradaki bilimsel metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı.'' açıklamasında bulunmuştu.

Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) 7 Haziran 2020 Pazar günü gerçekleşmesi bekleniyor.

VİDEO: LGS VE YKS ERTELENECEK Mİ?