SON DAKİKA HABERİ: Lisede sınıf tekrarı geri geldi

SON DAKİKA HABERİ: Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; liselerde 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.

SON DAKİKA HABERİ: Lisede sınıf tekrarı geri geldi
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Son dakika haberi! 

Liselerde sınıf tekrarı geri geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi. 

Buna göre; alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.

AÇIK LİSEYE GEÇİŞ 

Açık liseye geçişlere de kısıtlama getirildi. Bundan böyle yönetmelik kapsamında, istisnai durumlar hariç açık liseye geçilemeyecek. Milli sporcular, tutuklular, şehit ve gazi yakınları bu düzenlemeden muaf olacak.

DEVAMSIZLIKTA YENİ KURALLAR 

Yeni yönetmelikte devamsızlık kuralları da değiştirildi. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü toplamda 30 günü aşan öğrenciler not ortalaması ne olursa olsun başarısız sayılacak.

Özürsüz 2 gün üst üste devamsızlık yapan öğrencinin durumu da velilere bildirilecek. 

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