SON DAKİKA HABERİ: MEB, corona virüs nedeniyle tüm sosyal etkinlikleri iptal etti

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı, corona virüs tedbirleri kapsamında okullardaki tüm sosyal etkinlikleri iptal ettiğini duyurdu.

ntv.com.tr 12.03.2020 - 12:13

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Son dakika haberi! 

Bakanlık illere gönderdiği yazıda, okullarda yapılması planlanan toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası ve yarışmalar gibi tüm sosyal etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

"Virüsün etkilerinden korunmak aöacıyla resmi ve özel okul ve kurumlarda öğrenci , öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımıyla planlanan sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda, sosyal etkinlikler için yapılan yeni başvurulara da izin verilmeyecek.

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