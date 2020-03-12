SON DAKİKA HABERİ: MEB, corona virüs nedeniyle tüm sosyal etkinlikleri iptal etti

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Bakanlık illere gönderdiği yazıda, okullarda yapılması planlanan toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası ve yarışmalar gibi tüm sosyal etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

"Virüsün etkilerinden korunmak aöacıyla resmi ve özel okul ve kurumlarda öğrenci , öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımıyla planlanan sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir" ifadesi kullanıldı.



Bu kapsamda, sosyal etkinlikler için yapılan yeni başvurulara da izin verilmeyecek.

