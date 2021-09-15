SON DAKİKA HABERİ: MEB, PCR testinde kapsamı genişletti

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Eğitimde aşısız öğretmen ve personele yönelik PCR zorunluluğunun kapsamı genişletildi.



Mill i Eğitim Bakanlığı, özel okulların yanı sıra diğer özel öğretim kurumları ile öğrenci yurt ve pansiyonlarında görevli aşı olmamış öğretmen ve çalışanlardan haftada iki kez PCR testi isteneceğini açıkladı.

Bu kapsamda, özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanları da aşısız olmaları halinde haftada 2 kez PCR testi olarak sonuçlarını ibraz edecek.

EHLİYET SINAVLARINDA GÖREV ALAMAYACAKLAR

Mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kurslarının, teorik ve uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelden de haftada iki defa PCR testi istenecek.