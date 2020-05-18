SON DAKİKA HABERİ: MEB: Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'a kadar devam edecek

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim sürecinin, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini duyurdu.

Anadolu Ajansı 18.05.2020 - 20:20 | Son Güncelleme : 18.05.2020 - 21:04

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Son dakika haberi!  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim sürecinin, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

Bakanlıktan, corona virüs tedbirleri kapsamındaki uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir" ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, sürecin devamına ilişkin tüm detayların ayrıca paylaşılacağı aktarıldı.

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