SON DAKİKA HABERİ: MEB'den özel okul açıklaması

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Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda telafi eğitim süreciyle ilgili açıklama yaptı.



Bakanlık açıklamasında, "Özel okullar, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacak" denildi.



Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de eğitimlere 15 Haziran'dan itibaren başlayabilecek..



Özel öğretim kursları da gerekli önlemleri alarak, velilerin istemesi halinde, eğitimlere aynı tarihten itibaren başlayabilecek.

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