SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS kontenjanı açıklaması
SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk," LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun" açıklamasını yaptı. Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını bildirdi. Selçuk, Covid-19 tanılı öğrenciler için LGS'de ayrı okul ve mekanlar oluşturulduğunu, hastanede de sınav yapılabileceğini açıkladı.
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15.06.2020 - 19:19| Son Güncelleme : 15.06.2020 - 19:28
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