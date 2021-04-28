Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan liselerde sınav açıklaması (LGS ve YKS sınavları yapılacak mı?)
SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, "YKS ve LGS'nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar söz konusu değil, belirlenen tarihlerde yapılacak" dedi.
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