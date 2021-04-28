Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan liselerde sınav açıklaması (LGS ve YKS sınavları yapılacak mı?)

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, "YKS ve LGS'nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar söz konusu değil, belirlenen tarihlerde yapılacak" dedi.

28.04.2021 - 21:12

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan liselerde sınav açıklaması (LGS ve YKS sınavları yapılacak mı?)

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