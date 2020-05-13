SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ''Okullar ne zaman açılacak?'' sorusuna yanıt verdi
SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ''Okullar ne zaman açılacak?'' sorusunun tek bir yanıtı olduğunu söylerek, ''En güvenli zamanda en güvenli zamanda açılacak, bilimsel veriler söyleyecek'' açıklamasını yaptı.
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