SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ''Okullar ne zaman açılacak?'' sorusuna yanıt verdi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ''Okullar ne zaman açılacak?'' sorusunun tek bir yanıtı olduğunu söylerek, ''En güvenli zamanda en güvenli zamanda açılacak, bilimsel veriler söyleyecek'' açıklamasını yaptı.

ntv.com.tr 13.05.2020 - 11:43

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