SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa okullarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız" dedi.

meb-ziya selçuk.jpg

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...