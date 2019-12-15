SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması
SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa okullarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız" dedi.
15.12.2019 - 20:48| Son Güncelleme : 15.12.2019 - 20:52
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