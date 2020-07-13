SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak LGS kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı'' açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı 13.07.2020 - 16:40

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması

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LGS sonuçları bu hafta açıklanacak! 2020 LGS sonuçları ne zaman yapılacak?

LGS sonuçları bu hafta açıklanacak! 2020 LGS sonuçları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüs önlemleri kapsamında gerçekleşen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hakkında bilgi verdi.

Selçuk, LGS sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını hatırlatarak hiçbir soru iptalinin olmadığını belirtti.

2020 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları hakkında da bilgi veren Selçuk, ''LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler aynı gün içinde tercih işlemlerine başlayabilecek" duyurusunu yaptı. 

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