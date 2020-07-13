SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması

Anadolu Ajansı 13.07.2020 - 16:40
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüs önlemleri kapsamında gerçekleşen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hakkında bilgi verdi.
Selçuk, LGS sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını hatırlatarak hiçbir soru iptalinin olmadığını belirtti.
2020 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sonuçları hakkında da bilgi veren Selçuk, ''LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler aynı gün içinde tercih işlemlerine başlayabilecek" duyurusunu yaptı.
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