SON DAKİKA HABERİ: Öğretmen atamasında takvim belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: Sözleşmeli öğretmen atama duyurusu yayımlandı, 19 bin 940 öğretmen ataması yapılacak.

ntv.com.tr 05.03.2021 - 17:51 | Son Güncelleme : 05.03.2021 - 17:53

SON DAKİKA HABERİ: Öğretmen atamasında takvim belli oldu

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Yeni öğretmen atamasında takvim belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 19 bin 960 sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.

Adayların sözlü sınava gireceği merkezler 3 Mayıs'ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar 17 Mayıs ile 6 Haziran arasında yapılacak.

Sonuçlar 8 Temmuz'da ilan edilecek. Sınavda başarılı olanlar 1 ile 6 Eylül tarileri arasında atama tercihlerini yapacak. Atama sonuçları, 8 Eylül'de ilan edilecek.

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