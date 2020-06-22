SON DAKİKA HABERİ: ÖSYM'den YKS'de alınacak corona virüs önlemleri açıklaması

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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS'ye girecek adaylara ilişkin corona virüs önlemleri açıklamasında bulundu. Aygün, isteyen adayın, maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava girebileceğini belirtti.

Ayrıca, "Covid-19 şüpheli, tanılı veya temaslı adayların, durumlarını sınavdan önce ÖSYM'ye iletmeleri gerekiyor'' açıklamasında bulunan Aygün, sözlerine şunları da ekledi:



"YKS'de Kovid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak. ÖSYM Başkanı Aygün, YKS adaylarının ailerine, çocuklarını bıraktıktan sonra okul bahçesinde ve girişinde beklememeleri çağısında bulundu''

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