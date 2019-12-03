SON DAKİKA HABERİ: PISA sonuçları açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: PISA 2018 sonuçlarına göre OECD ülkeleri içerisinde matematik ve fen puanlarını en çok artıran ülke Türkiye oldu.

PISA

Son dakika haberi! 

PISA 2018 sonuçlarına göre OECD ülkeleri içerisinde matematik ve fen puanlarını en çok artıran ülke Türkiye oldu. Öte yandan Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde, üç alanda puanlarını istatistiksel olarak anlamlı artıran üç ülkeden de biri oldu.

PISA NEDİR? 

PISA (Uluslararası Değerlendirme Programı) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 15 yaş grubundaki öğrencilerin belirli alanlarda kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendirmek için her üç yılda yapılan uluslararası bir araştırmadır.

PISA’DA NE ÖLÇÜLÜR?

PISA araştırması 15 yaş grubunda örgün eğitime devam eden öğrencilerin matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve okuma becerilerini ölçmek için yapılmaktadır.
Her araştırmada bir alan, ağırlıklı alan olarak seçilmektedir. PISA 2018 araştırmasında okuma becerileri alanı ağırlıklı alan seçilmiştir. 

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