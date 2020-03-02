SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel sonuçları açıklandı

Anadolu Ajansı 02.03.2020 - 17:24
Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına 8 bin 844 personelin yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.
ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme (KPSS-2020/4) işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
Açıklanan kontenjanlara 830 ortaöğretim, 3 bin 173 ön lisans ve 4 bin 841 lisans düzeyi olmak üzere toplam 8 bin 844 personelin yerleştirilmesi sağlandı.