SON DAKİKA HABERİ: Üniversitelerin açılışı süresiz ertelendi

SON DAKİKA HABERİ: YÖK, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye genelinde üniversitelerin açılışını süresiz olarak erteledi.

SON DAKİKA HABERİ: Üniversitelerin açılışı süresiz ertelendi
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Son dakika haberi!

Yükseköğretim Kurulu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından üniversitelerin bahar dönemine ilişkin önemli bir karar aldı. 

YÖK ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerin açılışını askıya aldığını duyurdu. 

YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

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Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin ve öğretime katılamayacak olmaları,

Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları,

Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları, dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.

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