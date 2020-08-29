SON DAKİKA HABERİ: Uzaktan eğitim nasıl olacak? (Bakan Selçuk açıkladı)

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın dönemindeki eğitime dair bilgiler verdi.

Bakan Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar:

''Öğretmenlerimizin sürekli bu işin içindeler. Öğrencilerimize çok sayıda yardımda bulunuyorlar. Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı 10-12 kat artırıyoruz. TV ile yetinmedik, canlı platformlar kurduk. EBA Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10'un site. Daha yeni gelişmelerimiz olacak.

''DERS KİTABININ YANINA ÇALIŞMA KİTABI VERİLECEK''

Okuyorum yazıyorum programı oluşturarak sadece birinci sınıfa giden öğrencilerimizin eksiği tamamlamak adına bir gayretimiz oldu. Öğrencilerle ilgili EBA kanallarının yeni hazırlık dönemi programları çıktı. Öğrencilerle ilgili EBA kanallarının yeni hazırlık dönemi programları çıktı.

Öğrencilere ders kitabı dışında çalışma kitabı verilecek.

Yaklaşık 1,5 milyon çocuğun EBA'ya erişimi var. Peki ne yapıyoruz, hızlı bir şekilde destek ekipleri kuruyoruz. Gezici EBA destek noktası hazırlıyoruz. 5 bin 200 destek noktamız hazır.

EBA'ya erişemeyen çocuklar için 17 kitap hazırladık.