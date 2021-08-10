SON DAKİKA HABERİ: YKS baraj puanları düşürüldü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS'de baraj puanlarının düşürüldüğünü duyurdu.



Buna göre; 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılması kararlaştırıldı. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 150'den 140'a, AYT ve YDT'de 180'den 170'e düşürüldü.

YÖK, YKS'de çok sayıda adayın baraj altında kalması nedeniyle bir çalışma yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunmuştu.

Yetkililer, salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ve öğrencilerin uzaktan eğitim döneminde sınava iyi hazırlanamamaları nedeniyle üniversite sınavında başarı ortalamasının düştüğünü bildirmişti.