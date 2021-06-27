YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM tarafından erişime açıldı.

ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına ve bugün sabah düzenlenen ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına aşağıdaki internet adresinden erişim sağlanabilecek.

TYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

AYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

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Öğleden sonraki üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle:



ALMANCA

ARAPÇA

FRANSIZCA

İNGİLİZCE

RUSÇA