SON DAKİKA HABERİ: YÖK'te corona virüs toplantısı (Üniversiteler tatil edilecek mi?)

11.03.2020 - 14:46
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı M. A. Yekta Saraç'ın corona virüsle ilgili üniversitelerin tatil edilmesi konusunu bugün akşam saatlerinde 207 üniversite rektörünün ortak kararıyla kesinleştireceği belirtildi.
Toplantıda, Covid-19'a yönelik üniversitelerde şimdiye kadar alınan ve alınması gereken bütün ek tedbirlerin de görüşüleceği belirtiliyor.
Bahçeşehir Üniversitesi 16-30 Mart arası dersleri online olarak yapma kararı verdi.
Üniversitenin sosyal medya hesabında konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sevgili öğrencilerimiz;
Eğitim-Öğretim sürecimizin aksamaması için 16-30 Mart tarihleri arasında tüm derslerimizi online platformlarda devam ettirme kararı almış bulunmaktayız.
Online derslerimizin programını hafta sonu itibariyle duyuruyor olacağız."