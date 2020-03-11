SON DAKİKA HABERİ: YÖK'te corona virüs toplantısı (Üniversiteler tatil edilecek mi?)

YÖK'te saat 18.00'de rektörlerin katılımıyla corona virüs gündemli bir toplantı yapılacağı bildirildi.

11.03.2020 - 14:46

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Son dakika haberi!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı M. A. Yekta Saraç'ın corona virüsle ilgili üniversitelerin tatil edilmesi konusunu bugün akşam saatlerinde 207 üniversite rektörünün ortak kararıyla kesinleştireceği belirtildi.

Toplantıda, Covid-19'a yönelik üniversitelerde şimdiye kadar alınan ve alınması gereken bütün ek tedbirlerin de görüşüleceği belirtiliyor.

Bahçeşehir Üniversitesi 16-30 Mart arası dersleri online olarak yapma kararı verdi.

Üniversitenin sosyal medya hesabında konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili öğrencilerimiz;

Eğitim-Öğretim sürecimizin aksamaması için 16-30 Mart tarihleri arasında tüm derslerimizi online platformlarda devam ettirme kararı almış bulunmaktayız.

Online derslerimizin programını hafta sonu itibariyle duyuruyor olacağız."

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