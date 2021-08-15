SON DAKİKA HABERİ: YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli bütün çalışmaların yürütüldüğü açıkladı.

15.08.2021 - 13:06

SON DAKİKA HABERİ: YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması

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Yükseköğretim Kurulu'ndan yüz yüze eğitime ilişkin açıklama var. YÖK, yeni eğitim-öğretim yılında tüm üniversitelerde yüz yüze eğitime geçileceğini açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli bütün çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, salgının dinamik bir süreç olduğuna dikkat çekilerek, Üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların, farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir'' denildi. 

Bu kapsamda da üniversitelerde "Koronavirus Komisyonları" oluşturulduğu açıklandı. 

KARAR ÜNİVERSİTEYE KALDI

Salgının seyrine göre vaka sayısı çok artan illerde program bazında hibrit eğitime geçilebilecek. Hangi programlarda yüz yüze hangilerinde çevrim içi veya hangilerinde hibrit eğitim modelinin kullanılacağına üniversiteler karar verecek.

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