SON DAKİKA HABERİ: Ziya Selçuk'tan LGS'de maske kullanımını açıklaması

SON DAKİKA HABERİ:  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilerin, sınav esnasında maskelerini çıkarabileceğini açıkladı.

ntv.com.tr 17.06.2020 - 14:12

SON DAKİKA HABERİ: Ziya Selçuk'tan LGS'de maske kullanımını açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

"Her öğrenci için okullara maske gönderildi. Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız. Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulu'nun önerdiği şekilde 'sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği' yönündedir" ifadelerini kullandı.

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