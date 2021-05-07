SON DAKİKA HABERİ: 2021-YDS sonuçları açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: ÖSYM tarafından 18 Nisan'da gerçekleştirilen 2021-YDS sonuçları açıklandı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın sonuçları, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

ntv.com.tr 07.05.2021 - 11:09

SON DAKİKA HABERİ: 2021-YDS sonuçları açıklandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün'ün Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre; 18 Nisan'da gerçekleştirilen 2021-YDS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. 

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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