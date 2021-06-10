SON DAKİKA HABERİ: 2021-YKS sınava giriş belgesi erişime açıldı

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, YKS'ye girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

26 Haziran'daki 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'daki 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.



TYT ve AYT için adayların saat 10.00'dan sonra, YDT için ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.

