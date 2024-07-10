SON DAKİKA HABERİ: Devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programlarının tamamı kapatıldı

SON DAKİKA HABERİ: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı. Geçen sene 1308 ikinci öğretim programına 80 bin öğrenci yerleşmişti. YÖK, programların dönüştürülürken toplam kontenjanın korunduğunu açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programlarının tamamı kapatıldı
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Son dakika haberi! YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarına ilişkin yeni kararı duyurdu.

Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı.

Özvar, "Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir." dedi.

Özvar, vakıf üniversitelerinin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını istendiğini belirtti.

80 BİN ÖĞRENCİ YERLEŞMİŞTİ

Geçen sene 1308 ikinci öğretim programına yaklaşık 80 bin öğrenci yerleşmişti.

Mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlarda kontenjanları azaltma kararı da alındı.

"DÜŞÜŞ OLMADI"

Programların dönüştürülürken devlet ve vakıf üniversitelerindeki toplam kontenjanın korunduğu açıklayan YÖK, "Kapatılan programların kontenjanları açılan istihdam odaklı yeni programlara tanınarak yaklaşık bir milyon kontenjanın tamamı muhafaza edildi. Sonuç olarak geçen yıla göre toplam kontenjan sayısında her hangi bir düşüş olmadı." ifadelerini kullandı.

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