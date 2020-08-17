SON DAKİKA HABERİ: LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Anadolu Ajansı 17.08.2020 - 10:25

SON DAKİKA HABERİ: LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

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LGS birinci nakil tercihleri için son gün (LGS nakil başvurusu nasıl yapılır?)

LGS birinci nakil tercihleri için son gün (LGS nakil başvurusu nasıl yapılır?)

LGS tercihlerinde öğrencilerin yaklaşık yüzde 39'u sınavla öğrenci alan liseler için tercihte bulundu

LGS tercihlerinde öğrencilerin yaklaşık yüzde 39'u sınavla öğrenci alan liseler için tercihte bulundu

Liselere geçişte birinci nakil yerleştirme sonuçları duyuruldu.

Öğrenciler, hangi liseye yerleştiklerini e-Okul ve Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde öğrenebilir. 


Birinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla, ikinci nakil dönemi de başladı.

Öğrenciler, bugünden başlayarak 21 Ağustos Cuma gününe kadar 2. nakil için başvuruda bulunabilecekler.

İKİNCİ NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl iki nakil dönemi düzenleneceğini duyurdu. İkinci nakil yerleştirme sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin boş kalan kontenjanlara yerleştirmek üzere 24-26 Ağustos arasıda İl İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvuruda bulunması gerekiyor.

Yerleştirmeler 28 Ağustos itibariyle tamamlanacak.

Öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılna ise 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak.

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