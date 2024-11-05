SON DAKİKA HABERİ: LGS tarihi belli oldu

Son dakika haberi! Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi açıkladı.



Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav 15 Haziran 2025'te yapılacak.

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8'inci sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak.

Geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025'de sona erecek.