SON DAKİKA HABERİ: LGS tercih kılavuzu yayınlandı

Son dakika haberi! Millî Eğitim Bakanlığı, 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı.

MERKEZÎ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.



Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.



Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.



YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?



Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.



Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.



TÜM ÖĞRENCİLER YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPACAK



Sınava giren ve merkezî sınav puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda öğrencilere merkezî sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.



Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler tercihte bulunamayacak.



Öğrenciler; merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.



Merkezî sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.



İLK EKRAN YEREL YERLEŞTİRME İÇİN AÇILACAK



Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercih edebilecek.



Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.



Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler; istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.



Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk, öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk, komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.



NAKİLLER İKİ DÖNEM SÜRECEK



Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.



Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.



DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE POZİTİF AYRIMCILIK



Olağan üstü hâl kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022-2023 öğretim yılında 5 Şubat 2023 tarihinde 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrenciler;



Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercihleri sırasında 2022-2023 eğitim öğretim yılının 1. dönemini tamamlamış oldukları illerde mevcut ortaöğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecek. Ayrıca bu illerin dışındaki diğer illerde bulunan yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların tamamını ise "kayıt alanında" olarak tercih edebilecek.



Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, bulundukları İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan olup/olmama durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.



Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek. Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde (1 ve 2. nakil) ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.



SONUÇLAR 24 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK



Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları 26 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.



Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.



MERKEZÎ SINAV PUANIYLA EN FAZLA ANADOLU LİSELERİNE ÖĞRENCİ YERLEŞECEK



Türkiye genelinde 2 bin 492 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.



2023 Yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na ulaşmak için tıklayınız.