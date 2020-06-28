SON DAKİKA HABERİ: YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

SON DAKİKA HABERİ: ÖSYM tarafından YKS oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına osym.gov.tr üzerinden erişilebiliyor.

Anadolu Ajansı 28.06.2020 - 21:00 | Son Güncelleme : 28.06.2020 - 21:22

SON DAKİKA HABERİ: YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

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Son dakika haberi! ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. 

ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://yks2020.osym.gov.tr/tyt_yks_2020.pdf" adresinden ulaşılabilecek. 

Bugün sabah gerçekleştirilen ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "https://yks2020.osym.gov.tr/ayt_yks_2020.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek. 

Öğleden sonra gerçekleştirilen üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle:

"Almanca testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2020.pdf

Arapça testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2020.pdf 

Fransızca testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2020.pdf

İngilizce testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_ingilizce_yks_2020.pdf

Rusça testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2020.pdf"

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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