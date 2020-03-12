SON DAKİKA HABERİ: YÖK Başkanı Saraç: Kararı devletin alması lazım

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YÖK Başkanı Yekta Saraç, virüs nedeniyle üniversitelerin tatil olup olmayacağıyla ilgili açıklama yaptı.



Saraç şunları kaydetti:



"Büyük şehirlerde yüzbinlerce öğrenci okuyor. Bunların hepsi memleketlerine dağılacak. Dolayısıyla hastalıkla ilgili bir risk olabilir. Bunun için tatil meselesinde biz müteredditiz. Devlet kararına uyacağız. Oradan bir karar gelmeden atacağımız adımın sağlık açısından da risk taşıyacacağını düşünüyoruz."

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