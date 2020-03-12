SON DAKİKA HABERİ: YÖK'ten üniversitelere virüs tatili açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Yüksek Öğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Corona virüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek. " denildi.

Anadolu Ajansı 12.03.2020 - 20:11

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SON DAKİKA: İbrahim Kalın: Okullar pazartesiden itibaren tatil

SON DAKİKA: İbrahim Kalın: Okullar pazartesiden itibaren tatil

Son dakika haberi! Beştepe'de düzenlenen Corona virüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın üniversitelerin 16 MArt'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edildiğini açıkladı. 

Yüksek Öğretim Kurulu yaptığı açıklamada, "Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Corona virüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek. Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak. Üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinlikler de düzenlenmeyecek." denildi.

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