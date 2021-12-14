SON DAKİKA: KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Haberler 14.12.2021 - 20:52 | Son Güncelleme : 14.12.2021 - 20:59

SON DAKİKA: KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

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Son dakika haberi! 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Öğrenciler başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinden öğrenebilecek.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor. Her ay başında, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı 650 TL'ye çıkarılmıştı. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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