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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün yurt başvuru süreci 26 Ağustos Pazartesi günü sona erdi.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşu, beyanları değerlendirdi.

Ardından sonuçları açıklandı.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KYK yurtlarında yatak kapasitesi 671 bin 508. Yıl içinde 27 bin 570 yatak kapasitesi daha eklenecek, öğretim dönemi sonuna kadar da 8 bin 200 yatak kapasitesi daha ilave edilecek. Standartlara uymayan veya üniversitelerin kapatılan bölümleri sebebiyle yeterli talep olmayan yurt ve bloklar kapatılacak. Kapatılan yerlerle ilgili üniversiteye kayıt durumlarına göre yeniden yurt açılması sağlanacak.

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