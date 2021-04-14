SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı: 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul ve okul öncesi kurumlarda çalışan öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşı randevusu alabileceğini duyurdu. Selçuk, "Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir" ifadelerini kullandı.

14.04.2021 - 10:08 | Son Güncelleme : 14.04.2021 - 10:13

SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı: 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edildi

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler ve okul çalışanları için öncelikli aşılamanın devam ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla duyurdu.

Bakan Selçuk paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İlkokul ve okul öncesi kurumlarımızda bulunan öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabilirler. Şu ana kadar 425.430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir. Sağlık Bakanlığı, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız için planlama yapmaktadır.

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