Son dakika haberi! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceği gençler için hiç durmadan çalıştıklarını belirtti.
Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarını Kurban Bayramı'ndan önce açıklayacaklarını ifade etti.
SON DAKİKA: ÖSYM Başkanı Aygün: YKS tercih sonuçlarını bayramdan önce açıklayacağız
Anadolu AjansıEğitim
SON DAKİKA HABERİ: ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "YKS tercih sonuçlarını bayramdan önce açıklayacağız" açıklamasını yaptı.
Son dakika haberi! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.