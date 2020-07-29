SON DAKİKA: DGS giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 09-17 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti.



Başvuru tarihini kaçıran adaylar için 3 Temmuz'da ÖSYM, geç başvuruları aldı. Adaylar sınav gününü beklemeye başladı.



ÖSYM, 9 Ağustos'ta yapılacak sınav için, sınav giriş belgelerini öğrencilerin erişimine açtı.

DGS 2020 SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.



DGS 2020 ÖSYM TAKVİMİ



DGS 2020 başvuru tarihi: 09-17 Haziran 2020



DGS 2020 geç başvuru tarihi: 03 Temmuz 2020



DGS 2020 sınav tarihi: 09 Ağustos 2020



DGS 2020 sonuçların açıklanması: 09 Ağustos 2020



DGS SINAV SÜRESİ NE KADAR?



DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak

ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.