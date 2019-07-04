Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.
Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.
Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ile Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
SON DAKİKA: Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı
Anadolu AjansıEğitim
SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.